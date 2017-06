6 levinud müüti e-spordi kohta

Videomängud teevad paksuks, nüristavad meeli ja muudavad noored vägivaldseks? On aeg need levinud müüdid ümber lükata!

1. Keskmine mängur on ülekaaluline

Kui mõteleme tavalisele videomängurile, siis kujutatakse tihti ülekaalulisi noori, kes veedavad kogu vaba aja arvuti ees. See müüt aga ei pea paika! Suurem osa maailmakuulsaid mängijaid sisustavad oma vabu hetki hoopis tervislike eluviisidega. Nagu ka traditsioonilised sportlased, on nemadki aru saanud, et mõttespordiga tegeledes tuleb terava mõistuse säilitamisel kasuks tervislik toitumine ja regulaarne treening. Lisaks aitab treening pärast intensiivset mõttetööd lõdvestuda.

2. Mängur toitub enamasti rämpstoidust, energiajoogist ja õlust

Paljudel e-spordisündmustel näeb tõesti pea igal laual energiajooke, sest mitmed energiajoogifirmad on e-spordi suurtoetajad! Kui mõtleme natuke laiemalt, näeme, et lisaks e-spordile toetavad needsamad ettevõtted ka ekstreemsporti - maailma kõige ägedamaid harrastusi ja sportlaseid! E-sport nõuab välkkiiret reaktsioonivõimet ja iga tõsine e-sportlane teab, et energiajoogid ja alkohol mõjuvad sellele pigem pikemas perspektiivis halvasti. Kui tootjad on otsustanud end turundada just selliseid kanaleidpidi, siis ei tähenda see kaugeltki seda, et professionaalsed mängijad veepudeli energiajookide vastu vahetaks.

3. Arvutimängud õhutavad vägivalda

Teadlased pole siiani suutnud videomängude ja vägivaldsuse vahel seoseid leida. Lisaks avaldas 2015. aasta juulis väljaanne "Computers and Human Behavior" artikli, mis tõestas, et professionaalsel tasemel mängurid on võrreldes hobimängijatega tunduvalt vähem agressiivsed! Artikkel selgitab, et heal tasemel mängijad peavad oma emotsioone kontrollima, et suuta ka keerulistes situatsioonides rahulikuks jääda. See tähendab, et mida osavam oled, seda rahulikumaks jääd!

4. Arvutimängud on ainult poistele

Stereotüüp algas sellest, et mänguasjapoodides on asjad jaotatud eraldi riiulitele poiste ja tüdrukute jaoks. Et valida tuli üks, mindi poiste teed. Seni on naiste arv e-spordimaailmas endiselt pisike, kuid ka siin on viimasel ajal märgata arenguid ning räägitakse lausa Eesti naistetiimide loomisest!

5. Heal tasemel mängimiseks peab Sul olema ultrakallis superarvuti

Enamlevinud e-spordimängud, nagu Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends ja Starcraft II, on täiesti hästi mängitavad peaaegu igal süle- ja lauaarvutil. Hearthstone’i turniiril saab osaleda lausa nutitelefoniga. Profiturniiridel on aga arvutid juba laual mängijaid ootamas!

6. Mängurid on antisotsiaalsed ja hoiavad eraldi

Facebooki grupis "Eesti suurim mängurite kommuun" on üle 13 tuhande ühiste huvidega liiget. Aastas korraldatakse Eestis üle 20 võrgupeo ja videomänguürituse, kus kohtutakse mängus loodud sõpradega nii Eestist kui välismaalt. Kusjuures seni maailma suurima osalusega e-spordiüritus IEM Katowice tõi sel aastal kohale üle 173 000 fänni! Hiljutiste sündmuste valguses on paljud Eesti e-spordi eestvedajad võtnud kätte ja loonud algatuse e-spordi kaitseks. Me tuleme kokku ja hoiame ühte nagu eestlased muiste!

