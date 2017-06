Kus kontrollida välismaalt toodud auto ajalugu?

Kasutatud auto soetamine on õnnemäng, sest tavaliselt puudub info autoga varem toimunud sündmuste kohta ja paljud automüüjad kasutavad seda ära, pakkudes müügiks “avariivabasid” ja “tõelise läbisõiduga” autosid.

Transpordivahendi VIN-koodi (kerenumbrit) teades ja autoDNA.ee kasutatud autode andmebaasi kasutades on võimalik transpordivahendi mineviku kohta üht-teist teada saada.

Mis on autoDNA.ee?

See on Lätis esindatud rahvusvaheline ettevõte, mis pakub autoga toimunud sündmuste kontrollimise võimalust vastava auto VIN-koodi abil. Miks just VIN-kood? Sest VIN-kood on igal transpordivahendil unikaalne ja see antakse autole selle tehasest väljastamisel. VIN-koodi abil on võimalik saada informatsiooni transpordivahendiga varem toimunud sündmuste kohta: avariid, läbisõit, tootmisvead, vargused, omanike arv ja kasutusviisid (takso, üüriauto, politseiauto jne). VIN-koodi abil saab kontrollida kõiki transpordivahendeid, lisaks sõiduautodele ka veoautosid, mootorrattaid, traktoreid jne.

Transpordivahendi kontrollimine toimub online-režiimis, sisestades autoDNA kodulehele VIN-koodi ja tellides sõidukiga toimunud sündmusi kajastava aruande 3 kuni 15 euro eest. Aruande hind sõltub saadavaloleva informatsiooni hulgast. AutoDNA on rahvusvaheline projekt, mille sihtauditooriumiks on eelkõige Euroopa kasutatud autode turg. See on suurim kasutatud autode andmebaas Euroopas, mida regulaarselt täiendatakse ja uuendatakse, tagades kasutatud autode ostjatele värske informatsiooni sõiduki kohta. AutoDNA saab informatsiooni MNT analoogidelt kogu Euroopas, kindlustajatelt, autode enampakkumiste korraldajatelt, autode eksportijatelt ja importijatelt ning ka mitmesugustelt autoteenindustelt ja -müüjatelt, pakkudes ostjale kontrollitud informatsiooni.

Lisaks ametlikele infotarnijatele on autoDNA-l ka oma VIN-koodi otsingumootor, mille tööpõhimõte sarnaneb Google'i ja Yahoo omadele, kuid mille peaeesmärk on sealjuures transpordivahendite VIN-koodide otsimine. Süsteem otsib VIN-koode, arhiivifotosid, läbisõiduandmeid ja nendega seotud fikseeritud kuupäevi. Selliselt täiendatakse andmebaasi ka kuulutusteportaalidest – nagu näiteks autoscout, Mobile.de, auto24, autoplius jt – pärineva informatsiooniga.

Enne kasutatud auto soetamist on väga tähtis kontrollida sõidukit VIN-koodi abil, sest see võib aidata vältida halva ostu sooritamist. Väga palju esineb odomeetrinäitude tagasikerimist, samuti pakutakse “avariivabade autodena” tihtipeale müügiks endisi taksosid ja avariilisi autosid, ka uppunud või muudes looduskatastroofides kahjustatud sõidukeid.

Kasutatud autode müüjad kasutavad lugematuid trikke, müümaks maha mitte just eriti selge minevikuga autosid. Näiteks pakutakse võimalust kontrollida autot volitatud esindaja juures, kust aga on näha üksnes viimane, garantiiremondi või näiteks õlivahetuse ajal fikseeritud läbisõit. Kuid selline teave ei saa olla ostuotsuse tegemisel aluseks, sest konkreetne sõiduk külastas volitatud esindaja teenindust viimast korda võib-olla kolm-neli aastat tagasi.

Allpool on toodud ilmekas näide sellest, kuidas VW Transporter kaubabuss müüakse maha pea uuena, kuid tegelikult on odomeetrinäit tagasi keritud 600 tuhandelt kilomeetrilt 200 tuhande peale ja varjati ka sõiduki eelmist kasutusviisi – politseiauto.

Teadupärast on VIN-koodi sisse kodeeritud ka muu kasulik informatsioon, näiteks teave komplektatsiooni kohta, tehnilised parameetrid, mootorivõimsus, mudel, tootmisaasta, tootmiskoht, uste arv, rooli asukoht jms. AutoDNA paneb kogu selle informatsiooni kokku ja esitab selle ühes ülevaatlikus aruandes PDF-formaadis. Selliselt on võimalik võrrelda autode komplektatsioone ja teha järeldusi, miks näiteks on roolimehhanism teisele poole paigaldatud või miks puudub konkreetsel autol navigatsioonisüsteem. Seejuures ei ole jutt sellest, et roolimehhanism on lihtsalt teisele poole ümber paigutatud, vaid tähtis on, kui kvaliteetselt seda on tehtud ja kas liiklusõnnetuse korral turvapadi ikka töötab või on see hoopis manuaalselt välja lülitatud. Seetõttu on sellistele nüanssidele tähelepanu pööramine väga oluline.

Väga kasulikuks võib osututuda ka autoDNA andmebaasis salvestatud informatsioon konkreetse jõuvankri kohta teostatud varasemate otsingute kohta. Seda teavet kasutades on võimalik teada saada, kes ja millal viimast korda konkreetset transpordivahendit on otsinud. Näiteks juhul kui müüja väidab, et auto on pärit Saksamaalt, siis võib meil tekkida küsimus, juhul kui andmebaasist näeme, et viimastel kordadel on antud autot otsitud/kontrollitud Leedus või Eestis. Nii on võimalik müüja poolt väidetut kontrollida ja tegelike faktidega võrrelda.

VIN-koodi kontrollimine on väga kasulik meetod potentsiaalse kasutatud auto ostjale, sest see aitab kokku hoida aega, raha ja närvikulu.

