Meestest ja koertest

Mehed ja koerad on tegelikult mõnes mõttes päris sarnased. Karjaloomad mõlemad: meeldib seltskond, tahavad teinekord veidike liigutada, aukohal on kindlad söögikorrad ja kumbki ei taha olla üksinda. Seega, võrdusmärki küll ei tõmbaks, aga mõnes mõttes ka ootamatult samasugused.

Tänase päeva soovitus sulle tulebki siit: võta oma sõber toru otsa ja saa temaga kokku. Helista ja küsi, kuidas tal läheb. Kuidas elavad naine ja lapsed, ning kas see punase projektiauto idee on kuskile suunda liikunud ka? Veelgi enam – vali telefoniraamatus mõni sõber, kellega sa pole aastaid suhelnud. Ja küsi: „Sõber, kuidas sul läheb?”. Usu, tal on selle üle absoluutselt hea meel. Ole tõeliselt ebaeestlaslik mees – ütle, et saame kokku, räägime näost-näkku nagu sõbrad muiste. Kohtuge kohas, kus te vanasti tihti käisite. Minge kogu õhtuks või kuniks kodused linnaloa annavad, kuid minge. Rääkige, mis vahepeal toimunud on, milliseid radasid kumbki teist kõndinud on ja kuhu oma rännakutes täna jõudnud. Tehke üks tõeline sõprade õhtu!

Kui te pärast seda kokkusaamist laiali lähete, leppige omavahel kokku, et järgmisel korral ajate välja ka mõne teise oma vana gängi liikme. Ühtlasi pange kindlasti paika juba uue kohtumise aeg ja koht, et mitte jätta oma kohtumiste vahele taaskord aastaid. Kui sa nii toimetad, saab su elu jälle väikese, kuid marulaheda aspekti juurde: saad öelda, et oled taaselustanud midagi toredat.

Lisaks – kui piisava regulaarsusega kohtute, pole ime, kui juba teisel-kolmandal korral avastate sõbraga, et võib-olla oleks mõistlik hoopis teineteise juurde koju külla minna: teeks lapsed ja naised ka omavahel tuttavaks? „Ja kuule, võta siis oma koer ka kaasa, nii on minu omal ka veits toredam!”

Helista oma sõbrale. Sa ei tea, kuhu see sind välja võib viia.

